Nuovo progetto politico a Vezia: Veziamoci

VEZIA - Alle prossime elezioni comunali a Vezia si presenterà una nuova lista civica, denominata “Veziamoci”. Si tratta di un’idea nata da un gruppo di cittadini che vuole provare a smarcarsi dalle dinamiche partitiche e ideologiche che ingolfano la politica locale, rimettendo al centro dell’attenzione i bisogni concreti della realtà comunale.

Veziamoci vuole essere una realtà associativa, propositiva, che dia voce alle buone idee, permettendo di approfondirle e condividerle. Veziamoci predilige i passi concreti, sostenibili e perseguiti all’insegna del realismo e della trasparenza. Auspica un municipio che sia più rappresentativo della distribuzione di forza nel consiglio comunale e sappia cercare e creare vero consenso.

Veziamoci si è costituita un anno fa, in vista delle elezioni poi annullate. La convinzione della bontà del progetto è rimasta intatta e l'adesione di candidati e proponenti ha potuto rinnovarsi.

Veziamoci è un’esortazione a mettersi assieme, per discutere e dibattere, in un confronto aperto, costruttivo, trasparente e rispettoso, alla ricerca di soluzioni condivise.

Veziamoci si presenta sia per l’elezione del municipio, sia per l’elezione del consiglio comunale. I suoi candidati sono 4 per il Municipio (Michela Bazzi Pedrazzini, Giulia Pellegrino, Massimo Collura, Luca Storni) e 5 per il Consiglio comunale (Michela Bazzi Pedrazzini, Giulia Pellegrino, Massimo Collura, Luca Storni, Tiziano Guarneri).

Veziamoci dispone di un proprio sito (veziamoci.ch) in cui si presenta.