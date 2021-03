L'UDC vuole ridisegnare Losone

LOSONE - "Ridisegniamo Losone!". Con questo motto la sezione UDC di Losone, che si ripresenta per le elezioni comunali 2021 con la denominazione di UDC/SVP/Giovani 2020, punta alla riconferma dei due municipali uscenti (Daniele Pinoja e Alfredo Soldati) e sul consolidamento della sua presenza in Consiglio comunale (sinora con 8 seggi).

L’ambizione della sezione è quella di contribuire a «ridisegnare una Losone più colorata, più viva, più dinamica e attrattiva dopo essere rimasta per molto tempo e storicamente nell’ombra dei Comuni vicini». L’auspicio non è quello di rivoluzionare l’assetto del Paese, ma di «focalizzare l’attenzione della politica losonese sull’offerta di servizi e sulle strutture a beneficio dei cittadini storici del Comune come per arrivare al cuore dei nuovi arrivati». Lavorare in sintonia e in armonia, lasciando da parte personalismi e partitismi che in altre parti del Cantone frenano o addirittura bloccano la crescita dei Comuni.

La costruzione di una nuova casa comunale, lo sviluppo del comparto dell’ex caserma San Giorgio verso la creazione di un polo universitario, lo sviluppo turistico oltre che la sistemazione e il coordinamento del polo sportivo nella zona dei Saleggi saranno dei tasselli importanti.

L’UDC di Losone non possiede nessuna bacchetta magica per risolvere da solo tutte le problematiche o per realizzare i sogni di tutti i cittadini, «ma si impegna già sin d’ora ad utilizzare le matite colorate per rendere la politica più vicina e accessibile al cittadino che spesso la vede come una cosa lontana e che non lo concerne».