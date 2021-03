Il gruppo UDC-Lega di Origlio si presenta

Per la prossima legislatura, la lista è composta da uomini e donne, persone con pluriennale esperienza in Consiglio Comunale e candidati che hanno scelto il gruppo per presentarsi per la prima volta alle elezioni, creando così un perfetto mix di esperienza e rinnovamento.

Forte di una squadra con rappresentanti di tutte le età e variegata dal punto di vista della formazione e professione esercitata dai candidati, l’obbiettivo sarà la conquista del secondo seggio di Municipale, con la volontà di ridare a Origlio la giusta dimensione e collocazione nella realtà regionale, partendo da una maggiore considerazione per la volontà e le esigenze dei suoi cittadini.

In lista per il Municipio:

Simone Reinhardt-Bosia (UDC - Municipale uscente)

Sergio Puddu (UDC - Consigliere comunale)

Patrizia Paris (Lega)

In lista per il Consiglio Comunale:

Daniel Bianchi (Lega)

Andrea Bocchia (UDC)

Marco Castelli (UDC)

Tiziano Curti (UDC)

Marzio Minotti (Lega)

Verena Minotti (Lega)

Patrizia Paris (Lega)

Simone Pfyl (Lega)

Sergio Puddu (UDC)

Simone Reinhardt-Bosia (UDC)

Marco Sangiorgio (UDC)