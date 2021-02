«Ci siamo anche noi»

MENDRISIO - In una campagna elettorale senz'altro più concentrata sui municipi dei grandi comuni, le candidature per i consigli comunali rischiano di non ottenere molta visibilità, specialmente quando si parla di realtà più piccole e aspiranti politici più giovani. Per questo, i Giovani Liberali Radicali del Mendrisiotto (GLRM) ricordano in un comunicato odierno i nomi della loro squadra per i distretto.

«Come liberali-radicali, siamo convinti che la risposta nel trovare soluzioni ai temi di carattere locale sta anche nell’integrità intergenerazionale delle sezioni», afferma il presidente dei GLRM, Emanuele Rusconi, citato nella nota. «Questo darà vita a confronti solidi e permetterà di contribuire al miglioramento del proprio Comune», continua.

Ritenendo «importante» che le Sezioni Comunali coinvolgano i giovani nelle decisioni politiche, i GLRM esprimono così «soddisfazione nel vedere un importante numero di giovani disposti a impegnarsi per la cosa pubblica». Sotto i loro candidati.