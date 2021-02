A Biasca la sinistra corre «insieme»

BIASCA - Le forze di sinistra e i Verdi a Biasca corrono "Insieme a Sinistra" verso le elezioni comunali di aprile. Una lista che si presenta come «l'espressione biaschese dei progressisti, che si coalizza nel voler guardare avanti con ottimismo ai progetti in cantiere, ma con la priorità per le fasce più deboli, specie in questo momento di crisi».

I candidati al Municipio sono sette: l’uscente Filippo Rodoni (PS) che sarà affiancato da Giulia Broggi Vescovi (PS), Nadir Rodoni(PS), Raffaele Rodoni (PS), Abedin Talaj (PS), Sara Widmer (Verdi) e Andrea Guidotti (Verdi).

Per il Consiglio comunale i nomi sono quelli di Gian Pietro Bianchi, Giulia Broggi Vescovi, Davide Bulgheroni, Filippo Rodoni, Nadir Rodoni, Raffaele Rodoni, Luca Ruffa, Abedin Talaj, Valerio Vescovi, Vito Bortolotti, Andrea Guidotti, Sara Widmer, Filippo Rossetti, Mirella Gandolfi Zen, Tiziana Palladino e Franco Sprugasci.