Il Movimento Ticino&Lavoro presenta le liste

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

LUGANO - Il Movimento Ticino&Lavoro ha confermato oggi le proprie liste per il Municipio e per il Consiglio comunale di Lugano, in vista delle elezioni del 18 aprile.

Il partito, «nato perché vuole proporre un nuovo modo di fare politica, incentrato sulla squadra e non sulla competizione interna» ha presentato 7 candidati per il Municipio e 34 candidati per il Consiglio comunale. Si attestano candidati di spicco Giovanni Albertini e Sara Beretta Piccoli.

«La nostra metodologia si basa essenzialmente sull’azione e sui progetti concreti, senza elaborare programmi di difficile applicazione che spesso sfociano in proclami fini a sé stessi.Il nostro movimento è apartitico, sosteniamo le idee e i progetti che portano valore aggiunto ai cittadini senza guardare l’area di appartenenza dei promotori. Siamo contrari ai politici nei Consigli di Amministrazione e alle doppie cariche», spiega il MTL per presentarsi ai cittadini.