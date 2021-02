Approvate le liste per le elezioni comunali

ACQUAROSSA - Lo scorso 22 gennaio l’assemblea sezionale PLR in modalità virtuale ha approvato le liste per il prossimo appuntamento elettorale di aprile. Per il Municipio la Sezione presenta il sindaco uscente Odis B. De Leoni (Largario), Lucio Bolis (Corzoneso), Alessia Bottacchi-Rodesino (Dongio), Oscar Bulloni (Corzoneso – Ponto Valentino) e Lucio Tironi (Leontica).

Non si ripresenta per motivi professionali l’uscente Massimo Ghisla, comunque presente sulla lista per il legislativo.

L’Assemblea ha proceduto alla ratificata della lista per il Consiglio comunale, composta da 25 candidati, dei quali figurano diversi giovani e una buona rappresentanza delle diverse realtà comunali, e rinnovato il comitato della Sezione PLR Brenno Bertoni di Acquarossa, con Giovanni Pettinari (presidente), Alessia Bottacchi-Rodesino (membro e segretaria – cassiera), Bolis Lucio e Oscar Bulloni (membri).