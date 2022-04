Centro sportivo regionale del Moesano

MOESA - Caro Moesano,

all’età di 17 anni ho lasciato Nadro a causa di un grave lutto famigliare. Sono cresciuto immerso nella tua bellissima natura, attorniato da bellissime persone che formano la tua popolazione. Ho potuto calcare i tuoi campi da calcio iniziando fin da piccolo a giocare per i mitici e unici Grandinani. Mi hai offerto una solida istruzione scolastica e variegate possibilità di praticare Sport, oltre al calcio il nuoto all’ex centro sportivo Vera con i mitici corsi di nuoto (Mariella Censi sei stata un mito) e lo sci a San Bernardino.

Grazie allo Sport e alle infrastrutture sportive presenti sul tuo bellissimo territorio ho avuto l’occasione di coltivare un valore fondamentale: l’aggregazione, il confronto con gli amici, la possibilità di confrontarmi con persone adulte, anziani e amici.

Nel 2008 ho appreso con molto rammarico e preoccupazione della chiusura del centro sportivo Vera (grazie Pia e a tutta la famiglia Pieracci per quanto fatto!), nel mio cuore ho sempre sperato e creduto che grazie all’unione dei Comuni del Moesano si potesse realizzare un nuovo centro sportivo regionale, senza guardare a campanilismi, ma con l’obiettivo unico di dare alla popolazione e soprattutto ai giovani la possibilità di godere di una struttura cosi importante sia a livello sportivo che aggregativo fin dai primi anni. Per questi motivi nel marzo del 2019 ho consegnato al Presidente della tua regione 1'885 firme a sostegno di un centro sportivo regionale. Da allora sono ormai passati ancora tre anni e con delusione e rammarico ancora oggi non sono stati fatti sufficienti passi concreti per raggiungere l’obiettivo auspicato. Il tuo futuro centro sportivo dovrebbe sorgere nell’area attualmente occupata dal campo sportivo Anzan a Leggia, nel comune di Grono e Cama. Un’ubicazione centrale all’interno del tuo bellissimo territorio che spero con tutto il cuore possa unire tutti i tuoi Comuni nel sostenere un progetto importante e costruttivo che va a beneficio di tutti.

Grazie Moesano e grazie a tutta la tua grande popolazione.