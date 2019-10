Però è simpatico

Sempre di più, in questi giorni, mi capita di sentire gente che in merito alle imminenti votazioni federali, si esprime pubblicamente con affermazioni del tipo non lo voto perché è antipatico.

Sinceramente a me questo tipo di atteggiamento preoccupa e non poco, infatti, credo che al di là del credo politico, un candidato vada votato per le sue competenze o per quello che ha dimostrato di poter fare rivestendo determinate cariche.

Dietro ad un semplice gesto di mettere una crocetta, o in questo caso di cancellare dei nomi e raddoppiarne degli altri, c'è, o dovrebbe esserci, un grande senso di responsabilità.

Le persone che verranno elette, saranno quelle che, almeno per quattro anni, decideranno le sorti del nostro paese e quindi i diritti e i doveri dei suoi cittadini.

Proprio per questo motivo io su quelle sedie (come su tutte quelle istituzionali di altri livelli) vorrei vedere persone competenti, poi se sono anche simpatiche tanto meglio.

Le elezioni non sono un casting per trovare un nuovo clown del circo.

Di certo, l'amico Marco Romano, come del resto tutti gli altri candidati della lista PPD, non hanno bisogno di essere decantate da me, per le loro competenze o per quello che hanno fatto nella loro vita politica.

Credo però che un paio di cose, portate avanti da Marco a livello federale in questi anni, valga la pena ricordarle:

- Aumento dell'effettivo delle guardie di confine

- Congedo paternità

- Congedo d'adozione per le famiglie che decidono di compiere questo grande gesto d'amore

- Introduzione nel codice penale di una pena minima per chi usa violenza contro funzionari pubblici

- Difesa del plurilinguismo

- Prolungamento delle rete ferroviaria a sud di Lugano

Per il bene del nostro paese e per non giustificare poi le azioni che non ci piacciono con i soliti "tanto non cambia mai niente", "tanto fanno quello che vogliono", andiamo a votare e votiamo con coscienza le persone che meritano di rappresentarci per le loro competenze.