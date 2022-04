Johnny Depp ubriaco e violento, il video mostrato in tribunale

FAIRFAX - Altro giorno di processo per Johnny Depp, e un altro giorno di “panni sporchi lavati in pubblico”. Questa volta, a finire davanti agli occhi della giuria, il video di una “smattata” dell'attore, chiaramente alterato da sostanze, e immortalato con il telefonino dall'ex-moglie - e parte avversa nel procedimento - Amber Heard.

Nella clip, mostrata alla giuria in quel di Fairfax (Virginia), si vede Depp devastare casa urlando e versarsi un bicchierone di vino rosso. In aula, Heard si è mostrata visibilmente scossa. Il video, lo ricordiamo, era già noto da tempo ed era entrato in possesso dei tabloid americani nel 2016. A pubblicarlo per primo era stato il portale gossipparo TMZ.

Fra le altre prove portate al processo, una serie di foto che mostrano l'abuso di droghe da parte dell'attore così come una serie di messaggini dal linguaggio molto violento nei quali Depp parla, con un amico, di affogare e bruciare la moglie. Riguardo a questi, l'attore ha sempre sostenuto si trattasse di «macabre gag» figlie della sua passione per l'humour nero.

keystone-sda.ch / STF (JIM LO SCALZO / POOL)