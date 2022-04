Faccia a faccia in tribunale tra Johnny Depp e Amber Heard

NEW YORK - Johnny Depp e Amber Heard faccia a faccia in tribunale per una causa da almeno 50 milioni di dollari.

Si è aperto oggi in Virginia il processo per diffamazione da parte dell'attore contro l'ex moglie dopo un editoriale scritto da lei stessa nel 2018 per il Washington Post in cui si parla di violenza domestica.

Nell'editoriale non viene mai fatto il nome di Depp ma a detta di quest'ultimo quell'articolo gli ha rovinato la carriera. Il processo negli Stati Uniti segue quello nel Regno Unito nel 2020 e sempre per diffrazione. In quel caso Depp fece causa, e perse tuttavia, contro il tabloid The Sun il quale lo definì una persona che picchiava la moglie.

Questa volta la causa è contro la Heard in persona. Sarà inoltre una giuria a emettere un verdetto e non un giudice. In precedenza l'attrice aveva chiesto al tribunale di respingere la causa ma un giudice ha invece stabilito che Depp può continuare. La coppia si sposò nel 2015 ma, dopo solo 15 mesi di matrimonio, la Heard chiese il divorzio sostenendo di aver subito violenze fisiche quando lui era ubriaco. I due hanno divorziato nel gennaio 2017.