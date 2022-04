La difesa in aula: «Mai picchiato una donna in vita mia»

NEW YORK - «Mai picchiato una donna in vita mia»: Johnny Depp è salito sul banco dei testimoni di un tribunale di Fairfax in Virginia, alle porte di Washington, per dire la sua nella causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard.

L'attore di "Pirati dei Caraibi" ha deposto per circa tre ore: «Il mio scopo è la verità», ha detto Depp che ha fatto causa alla Heard per 50 milioni di dollari contestando un articolo di opinione scritto da lei sul "Washington Post" sulla sua esperienza di violenza domestica.

Gli avvocati di Heard hanno ritratto Depp come un partner violento e spesso preda dell'alcol e della droga, mentre il team di lui ha descritto la versione di lei come un «falso» e una strategia calcolata per rovinargli la reputazione. «Non ho mai picchiato Amber in quel modo, né ho mai picchiato una donna in vita mia», ha deposto Depp. «Sono stati sei anni difficili, in cui un giorno sei Cenerentola e in un microsecondo diventi il Gobbo di Notre Dame», ha detto, descrivendo come è cambiato l'atteggiamento dell'opinione pubblica una volta uscito l'articolo firmato da Heard.