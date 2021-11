Lady Gaga arriva per la prima di "House of Gucci" e manda Milano in delirio

La star ha sfoggiato prima un look animalier, poi un abito rosso da femme fatale

Folla in delirio a Milano per l'arrivo di Lady Gaga. La popstar e attrice è giunta in città per la prima di "House of Gucci", il film di Ridley Scott che la vede nei panni di Patrizia Reggiani.