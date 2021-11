Il volo K-pop di Lisa, dalle Blackpink al successo da solista

SEUL - Si è staccata dalle Blackpink per lanciare una carriera da solista, e la sua scelta intrepida, che ha fatto discutere molto nel mondo K-pop, si è rivelata valida: con la sua cavalcata in solitaria sta avendo risultati eccezionali.

Stiamo parlando di Lisa, cantante e rapper membro del celebre gruppo sudcoreano Blackpink, che si è fissata con forza al top delle classifiche internazionali. Classe 1997 e di origine thailandese, Lisa si è unita all'etichetta discografica YG Entertainment da giovanissima: a 13 anni. Da allora, è comparsa in diversi video musicali prima di unirsi alle Blackpink, nel 2016.

In una solida dimostrazione di quanto stia andando bene, Lisa ha appena superato se stessa in cima alla classifica settimanale dei video musicali più visti al mondo su YouTube. Il video musicale del suo brano "Money" - parte del suo primo album da solista "Lalisa" - ha infatti sbalzato "SG", singolo che vede la cantante coreana collaborare con Dj Snake, Ozuna e Magn Thee Stallion in un'avvolgente melodia latina. E non è l'unico record per l'icona K-pop, è anche la più seguita tra le sue colleghe: la cantante ha più di 62 milioni di seguaci.

Prendendo spunto dalle tradizioni thailandesi, con una spiccata attenzione ai dettagli e una passione per la moda, a Lisa piace molto sperimentare: «In "Lalisa" (l'album del debutto da solista, ndr) ho scelto una direzione visiva più audace, sperimentando stili che volevo provare, e non solo con i vestiti, ma anche con i capelli, il trucco e le unghie» ha raccontato recentemente alla rivista Vogue. D'altronde, nel K-pop la coreografia non è solo un accompagnamento del brano: è altrettanto importante.

Ed effettivamente la gente non sembra mai averne abbastanza del video della performance di Lisa: il video musicale del singolo "LaLisa", al momento dell'uscita ha registrato 73,6 milioni di visualizzazioni in 24 ore, diventando il video musicale di una solista più visto su Youtube nel suo primo giorno.

Riguardo al lancio da solista, l'artista ha dichiarato che «rilasciare il mio tanto atteso primo album da solista è stato davvero un sogno che si è avverato. Non credo che potrò mai dimenticarlo. Ero eccitata e nervosa; volevo mostrare chi sono come artista, così come condividere il messaggio di 'Lalisa'». Parlando del top delle classifiche, accanto a personalità come Dua Lipa e Adele: «Sono onorata di avere il mio nome accanto ad artisti così straordinari».

Milioni di visualizzazioni e di pollici in su, una base solida per una carriera importante. Ma i record non sono tutto. «Piuttosto che concentrarmi sui risultati e sui record, spero che il messaggio presente nelle mie canzoni possa raggiungere molte persone» ha infine detto alla rivista la ragazza, che oltre al suo staff e ai fan, un pensiero lo dedica sempre alle sue compagne delle BlackPink: «Non sarei mai riuscita ad arrivare così lontano da sola, sono molte le lezioni che ho imparato con loro, durante i nostri album».