È morto Astro degli UB40

LONDRA - La band reggae britannica UB40 piange la morte del fondatore, Terence Wilson, conosciuto con il soprannome di Astro, stroncato a 64 anni da un tumore. Nella band suonava la tromba, le percussioni e - occasionalmente - cantava.

«Siamo assolutamente devastati e addolorati nel dover annunciare che il nostro amato Astro è morto dopo una breve malattia», ha annunciato con un post su Twitter la bande,«il mondo non sarà più lo stesso senza di lui».

Nati a Birmingham nel 1978, gli UB40 sono saliti alla ribalta nei primi anni '80 per successi “Red Red Wine” e la cover “(I Can't Help) Falling In Love With You”. Ha venduto più di 100 milioni di dischi, scalando le classifiche nel Regno Unito e raggiungendo il record di permanenza in testa alla classifica dei singoli del Regno Unito negli anni '80.

Il gruppo ha dato voce alle frustrazioni della classe operaia: «Ho attraversato la stessa trafila della maggior parte dei neri alla fine degli anni '70», aveva raccontato Astro a giugno in un'intervista al Guardian, citando le leggi che consentivano alla polizia di fermare e arrestare le persone di colore se si se si riteneva che agissero in modo sospetto, «Accadeva praticamente ogni settimana. Abbiamo trovato più difficile scrivere canzoni d'amore che testi militanti, perché era molto più facile scrivere di cose che avevamo vissuto o letto. Ci sembrava naturale».