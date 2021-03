"La leggenda dello stambecco bianco" premiato a Hollywood

CHIASSO - Nuovo riconoscimento per "La leggenda dello stambecco bianco", cortometraggio scritto e diretto dal regista ticinese Markus Otz.

L'11esimo premio conseguito nel corso del percorso tra i vari festival cinematografici di tutto il mondo arriva addirittura a Hollywood, al Golden State Film Festival 2021.

Come già per “Alone” nel 2019, anche nell’edizione di quest’anno “La leggenda dello stambecco bianco” ha ottenuto il giudizio favorevole per la selezione dai promotori della kermesse cinematografica californiana Peter Greene e Jon Gursha, guadagnandosi poi venerdì notte 26 marzo gli allori come “Best Experimental Short” tra gli oltre 300 film in concorso.



«Le proiezioni erano inizialmente previste nella mitica sala 6 dell’iconico TCL Chinese Theatre al 6925 di Hollywood Blvd. a Hollywood, dove spesso vengono presentate le prime dei blockbuster, ma causa pandemia sono poi state trasmesse online sul canale streaming ShortsDaily di Roku Channel (azienda incaricata nel 2008 da Netflix di progettare le streaming box da collegare ai televisori e oggi uno dei maggiori distributori di prodotti mediatici negli States)» spiega Otz.

“La leggenda dello stambecco bianco” a breve sarà disponibile in Blu-Ray e in streaming on demand.