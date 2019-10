Ecco “La leggenda dello stambecco bianco”

BALERNA - Questa sera il Cinema Oratorio di Balerna ospita la presentazione del mediometraggio “La leggenda dello stambecco bianco”, diretto da Markus Otz e interpretato da Marco Capodieci, Roberto Regazzoni e Amanda Rougier. Un film ticinese che si è fatto valere in parecchi festival in giro per il mondo: due premi in California e in selezione ufficiale a Londra e in India. Senza dimenticare una nomination a una kermesse in Polonia.

Entrata a offerta libera, prenotazione posti via e-mail a evoc@bluewin.ch.