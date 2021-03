Fedez e l'ansia a Sanremo: «Pensavo di salire sul palco e vomitare»

MILANO - Nel corso di una diretta su Twitch Fedez è tornato a parlare dell'ansia che lo ha attanagliato durante il Festival di Sanremo.

Un'esperienza molto stressante fin dalla prima sera: «Pensavo di salire sul palco e vomitare, ma vomitare fisicamente e dire va beh, divento un meme che vomita sul palco e svengo». Tutto è invece filato liscio, fino alla mattina successiva. «Mi sveglio alle 10 di mattina e non respiravo. Ho avuto un attacco di panico come non ne avevo da quando ero adolescente. Sono stato male, vedevo tutto sfocato, mi mancava il respiro ed ero in panico totale. Ho dovuto chiamare il mio psichiatra e la mia terapista che insieme mi hanno calmato. Volevo chiamare l'ambulanza».

Uno scombussolamento, ha spiegato Fedez, dovuto a un turbinio d'emozioni tutto sommato positive. «È stato bello tosto e credo che sia stato uno scarico di adrenalina dell'emozione vissuta, l'ho scaricata tutta d'un botto e infatti poi sono stato a letto tutto il giorno, ero distrutto emotivamente, ma in senso buono». Nelle serate successive il rapper ha temuto una ricaduta, che per sua fortuna non c'è stata. «Non sarei stato nelle condizioni di salire».

Alla fine per lui e Francesca Michielin, che presentavano il brano "Chiamami per nome", è arrivato il secondo posto.