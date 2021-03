The Weeknd boicotterà per sempre i Grammy

NEW YORK - The Weeknd ha dichiarato che boicotterà in maniera definitiva i Grammy Awards, dopo le accuse lanciate negli scorsi mesi contro la Recording Academy per i criteri di selezione al prestigioso premio musicale.

La popstar ha dichiarato al New York Times che non permetterà più alla sua etichetta di candidare la sua musica ai Grammy. Un veto che resterà in vigore per sempre, ha aggiunto. Sembra che il cantautore consideri la società organizzatrice del premio irrimediabilmente corrotta e assolutamente non trasparente.

Il boicottaggio da parte del 31enne canadese durerà quindi a tempo indeterminato. In carriera The Weeknd ha vinto tre Grammy.