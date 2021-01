Justin Bieber vuole diventare pastore?

Justin Bieber starebbe seguendo una formazione per diventare pastore, o almeno è quanto riferisce "Ok! Magazine".

Che sia un uomo molto credente non è una novità, ma il cantante starebbe addirittura pensando di prendere il posto di Carl Lentz, l'ex pastore evangelico della Hillsong Church di New York. L'uomo di chiesa, "famoso" tra le star e anche per aver battezzato lo stesso Justin Bieber e averlo sostenuto nei momenti più difficili, era stato licenziato a novembre per adulterio.

Il cantante vorrebbe «rimettere ordine» all'interno della chiesa, e nello stesso momento ringraziare la comunità che lo ha aiutato nel corso della sua vita.

Una fonte ha rivelato al giornale che «Justin non ha intenzione di rinunciare alla musica, ma sente che questa chiamata è molto importante per lui».