Rupert Grint: «Potrei tornare ad interpretare Ron Weasley»

LONDRA - Per tutti i fan di Harry Potter arriva una buona notizia: l'attore Rupert Grint potrebbe rivestire nuovamente i panni di Ron Weasley, il migliore amico del maghetto più famoso. Non c'è ancora nessun progetto sul tavolo, ma l'attore non esclude un ritorno sul grande schermo.

Rupert Grint ha parlato della sua vita di attore in occasione del suo ruolo in "Servant", serie in cui l'attore è tra i protagonisti. Alla domanda se tornerebbe a recitare nei panni di Ron, Grint ha risposto: «Mai dire mai. È stata una parte enorme della mia vita, e sono molto affezionato alla storia e al personaggio. Quindi sì, sarei pronto ma al momento giusto. Non penso però che accadrà a breve, anche se tutto è possibile».

Dello stesso parere è anche Tom Felton, che nella saga interpretava Draco Malfoy. Tuttavia la Rowling ha più volte dichiarato di non volersi più dedicare ai film di Harry Potter.