La moglie di Stefano D'Orazio: «Sarò forte come avresti voluto»

ROMA - Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D'Orazio, ha pubblicato il primo post social dopo la morte dello storico batterista dei Pooh.

«Sarò forte così come avresti voluto .. mi prenderò cura di me perché questo è quello che volevi .. Continuerò a sorridere perché tu amavi il mio sorriso .. Porterò avanti i tuoi progetti perché hai speso tutte le tue energie per completarli.. Ma dammi del tempo amore mio grande .. non riesco a sopportare la tua assenza .. non ce la faccio .. sento tanto dolore .. e ho il cuore a pezzi .. non mi bastano i ricordi .. mi manca il tuo respiro .. la tua allegria .. le tue carezze .. mi manca l’aria .. mi manca la forza .. mi manchi tu!».

D'Orazio e Giardoni si sono sposati nel 2017, ma la loro storia d'amore era iniziata dieci anni prima.