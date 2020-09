Anche il "Ballando con le stelle" britannico avrà la sua prima coppia dello stesso sesso

LONDRA - Nato nel 2004, "Strictly Come Dancing" è il primo di tutti i "Ballando con le stelle" diffusisi poi in oltre 40 Paesi. Finora, però, il capostipite britannico di questo format della BBC non aveva mai figurato al suo interno una coppia dello stesso sesso. Nella prossima edizione le cose cambieranno.

L'ex pugile medaglia d'oro olimpica Nicola Adams ballerà infatti con un'altra donna. «Penso che sia davvero importante. È davvero ora di andare avanti e presentare più diversità. È un brillante passo nella giusta direzione», ha dichiarato l'ex atleta 37enne in un'intervista a BBC Breakfast. «Per la comunità LGBT sarà bello vedere che ci sono coppie dello stesso sesso anche nel programma», ha aggiunto.

Adams ha detto di essere stata lei a chiedere ai produttori di BBC One di fare coppia con una ballerina professionista dello stesso sesso. «Volevano sapere se volessi essere nel programma e ho detto "Sì, per me va bene, ma voglio ballare con una partner femminile"», ha spiegato. Non è ancora stato reso noto chi sia la sua compagna d'avventura.

L'introduzione di una coppia dello stesso non era scontata. Nel 2015 il personaggio tv C. J. de Mooi aveva dichiarato al Daily Mirror di essere stato rifiutato dal programma perché chiedeva di ballare con un altro uomo. La BBC aveva smentito che il 50enne fosse stato preso in considerazione come concorrente, ma aveva precisato: «"Strictly Come Dancing" è un programma per famiglie e abbiamo scelto il format tradizionale delle coppie di sesso diverso».

C'era stato qualche problema anche lo scorso anno, quando i due ballerini professionisti Johannes Radebe e Graziano di Prima avevano presentato un'esibizione di danza insieme. La BBC aveva ricevuto 189 reclami di spettatori che l'avevano trovata offensiva.

Le coppie dello stesso sesso, tuttavia, non sono una novità in altre edizioni internazionali del programma. Lo scorso anno, la prima coppia dello stesso sesso del "Dancing with the Stars" danese, composta dall'attore Jakob Fauerby e dal ballerino Silas Holst, ha ottenuto il primo posto. Nel 2018, il "Ballando con le stelle" italiano aveva visto concorrere il curatore d'immagine Giovanni Ciacci con il partner professionista Raimondo Todaro, arrivati quinti a pari merito con Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale. La versione austriaca, "Dancing Stars", aveva avuto una coppia dello stesso sesso già nel 2011, con l'attore Alfons Haider accoppiato al ballerino Vadim Garbuzov, arrivati quarti.

In altre occasioni, personaggi dichiaratamente omosessuali hanno invece ballato con partner del sesso opposto. Nel Regno Unito è il caso del cantante Will Young, che nel 2016 gareggiò con la ballerina Karen Clifton. La loro esperienza si concluse con un ritiro. Nell'ultima edizione del "Dancing with the Stars" americano, infine, la star di "Queer Eye" Karamo Brown tentò la fortuna con la sua partner Jenna Johnson, ma furono eliminati a metà stagione.

Keystone