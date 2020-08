Foto alla Scala dei Turchi, aperto un fascicolo a carico di Michelle Hunziker

REALMONTE - La Capitaneria di porto di Porto Empedocle, in Sicilia, ha avviato accertamenti in seguito alla pubblicazione di una fotografia su Instagram da parte di Michelle Hunziker.

Lo scatto, che ritrae la showgirl svizzera insieme alla primogenita Aurora, è stato fatto alla Scala dei Turchi a Realmonte. La scogliera, tra le località più belle dell'intera isola, è sotto sequestro da alcuni mesi e nelle scorse settimane decine di turisti sono stati denunciati per essere entrati nell'area in violazione del divieto d'accesso emanato lo scorso mese di febbraio dalla Procura di Agrigento.

Nel suo post Michelle scrive: «Chiacchiere tra mamma e figlia in una location davvero surreale» e specifica di trovarsi «fuori dalla zona protetta ovviamente». Ma già nei commenti in diversi le fanno notare che l'intera Scala dei Turchi è vietata. A questo proposito, riferisce l'agenzia stampa Adnkronos, è stato aperto un fascicolo per capire se Michelle e Aurora hanno infranto il divieto oppure no.