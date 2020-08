Un posto per Shia LaBeouf nell'universo Marvel?

LOS ANGELES - Shia LaBeouf sarebbe uno dei nuovi volti su cui la grande famiglia Marvel potrebbe puntare per il suo Universo Cinematografico (MCU) in costante espansione.

A lanciare l'indiscrezione è il portale americano "We Got This Covered", che rivela come l'attore 34enne - ex protagonista dei primi tre film della saga "Transformers" - sia un serio candidato a ricoprire il ruolo dell'Uomo Ghiaccio (Iceman) nel futuro reboot della saga degli X-Men.

L'attore è già stato accostato in passato all'universo Marvel, in particolare per il ruolo di Moon Knight, per il quale non sarebbe però più una delle prime scelte.

Inoltre, il fatto di ricoprire un ruolo non di primissimo piano potrebbe essere un vantaggio importante per ridurre la pressione e le attenzioni su LaBeouf che, come è ben noto, ha dimostrato di avere un carattere particolarmente difficile da gestire. Come dimostrano le sue numerose apparizioni su tabloid e siti scandalistici nel corso degli anni.