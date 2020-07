Naomi Osaka posa in bikini, internet se la prende e lei risponde per le rime

LOS ANGELES - Pollici su ma anche verso per gli scatti social della tennista Naomi Osaka che, in una delle prime volte, si è mostrata in bikini in una serie di post.

Se in molti hanno apprezzato, infatti, diversi altri sono rimasti contrariati e le hanno chiesto di smetterla e di preservare la propria e non sessualizzarla per forza di cose per ottenere like.

«Voglio solo dire che mi fate venire i brividi, voi che mi commentate e che devo mantenere "un'immagine innocente" e che non devo "provare a essere quello che non sono"», ha postato su Twitter l'atleta, «voi non mi conoscete. Ho 22 anni, quando vado in piscina metto il costume da bagno. Non ditemi quello che posso o non posso mettere».