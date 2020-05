Con “Prendere e partire” degli Eleonor il viaggio si fa in musica

LOCARNO - Estate e musica, due cose che vanno a braccetto in maniera indissolubile. Non è un caso se i tormentoni dell'anno, quelli che marchiano a fuoco la stagione più calda e spensierata, saltino proprio fuori duranti i mesi estivi.

Non è chiaro se volessero puntare a diventare il pezzo dell'estate ticinese i locarnesi Eleonor ma con “Prendere e partire” ci arrivano davvero vicini: un po' di Dalla, uno spruzzo di De Gregori e poi... un'indavolata fisarmonica. E il singolo... è servito.

“Prendere e partire” suona parecchio diverso dagli altri che avete fatto, non giriamoci attorno e parliamo di quella fisarmonica...

Diciamo che in questo pezzo chitarre e strumenti a corda hanno lasciato più spazio a quelli con i tasti. Abbiamo una fisarmonica al locale prove, ogni tanto qualcuno di noi la prende in mano e strimpella qualcosa.

Così è nato il motivetto da cui è partito il brano. Dopo aver provato a trasporre la parte di fisarmonica su altri strumenti abbiamo presto capito che non sarebbe stato possibile farne a meno. E quindi... l'abbiamo tenuta.

Così “a naso” mi viene da pensare che lo abbiate scritto prima dell'emergenza Covid, oppure mi sbaglio?

Non ti sbagli. Ti dirò di più, in realtà lo abbiamo scritto la scorsa estate, ma ci è sembrato troppo estivo per farlo uscire in autunno, abbiamo quindi deciso di aspettare la primavera.

L’emergenza che abbiamo vissuto ha fatto in modo che il brano aspettasse ancora un po’. Ora eccolo finalmente qui: un titolo forse curioso per questo periodo, ma un pezzo energico dal testo molto attuale se preso con la giusta chiave di lettura.

Com'è lanciare un singolo sapendo di non poterlo suonare in giro dal vivo? Avete intenzione di recuperare più in là?

Presentare dal vivo un’uscita discografia, singola o album che sia, è una cosa bellissima e non poterlo fare un grande peccato. Non vediamo l’ora di poter tornare sul palco a presentare questa e altre nuove canzoni che in questo particolare periodo più che mai stanno trovando terreno fertile.

Se gli Eleonor potessero “prendere e partire", adesso, dove andrebbero?

Ci siamo posti proprio questa domanda mentre pensavamo a come girare il videoclip del singolo. Lo pubblicheremo nelle prossime settimane e speriamo di riuscire a risponderti con quello!

