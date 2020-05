Missione compiuta: Gollum ha raccolto 270mila sterline

LONDRA - Missione compiuta e in meno tempo del previsto. Andy Serkis ha impiegato poco meno di 11 ore venerdì scorso per leggere, in diretta streaming e tutto d'un fiato, l'intero "Lo Hobbit" di J. R. R. Tolkien.

La maratona benefica dell'attore britannico - che nella trasposizione cinematografica della saga tolkeniana de "Il Signore degli Anelli" ha vestito i panni di Smeagol e prestato voce e lineamenti a Gollum, la sua forma trasfigurata e consumata dall'anello - ha permesso di raccogliere oltre 270mila sterline, pari a 325mila franchi.

Ad assistere all'impresa in diretta di Serkis hanno presenziato circa 650mila persone. Il ricavato sarà devoluto a due organizzazioni benefiche (NHS Charities Together e Best Beginnings, dedicata ai più piccoli) impegnate in prima linea contro il Covid-19 e di cui l'attore è ambasciatore.