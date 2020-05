Meek Mill è di nuovo papà... nel giorno del suo compleanno

PHILADELPHIA - Spegnere trentatre candeline non è di certo una delle ricorrenze più simboliche nella vita di un essere umano. Per Meek Mill però, l'ultimo compleanno festeggiato sarà di certo uno dei più memorabili (se non il più memorabile in assoluto) della sua vita. Il rapper ha infatti annunciato di essere diventato padre per la terza volta.

«Milano mi ha donato un piccolo re nel giorno del mio compleanno», ha scritto il rapper di Philadelphia su Twitter, accompagnando il breve messaggio con un cuore e l'hashtag #thebestgift.

Non è però solo periodo di festeggiamenti. In queste ultime settimane, Meek Mill - al pari di altri colleghi del mondo musicale - si è attivato a sostegno della propria comunità, con l'obiettivo di dare una mano alle famiglie più duramente colpite dalla pandemia di coronavirus.

Un problema che lui stesso avrebbe conosciuto da vicino, come rivelato lo scorso marzo. «Sono stato molto malato in dicembre, attorno al periodo natalizio. E ogni giorno mi ripetevo che una persona più anziana non avrebbe potuto sopravvivere», aveva rivelato a suo tempo sui social.