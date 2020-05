L'intruso in casa di Eminem è uno "Stan" in carne e ossa

DETROIT - È un periodo che ha, in un certo senso, il sapore di un déjà vu quello vissuto da Eminem, alle prese con un vero e proprio stalker fanatico, che richiama alla mente il protagonista di quella "Stan" che - 20 anni fa - ha contribuito a cementificare lo status di stella globale del rapper.

Agli inizi dello scorso mese, Eminem ha sorpreso in piena notte un intruso all'interno della sua abitazione di Detroit. L'uomo si era introdotto nella casa attraverso una finestra della cucina dopo aver mandato in frantumi il vetro con una pietra. Trattenuto sul posto dagli agenti della sicurezza, il 26enne è stato in seguito arrestato dalla polizia.

Come rivelato però da TMZ, non è la prima volta che il giovane in questione cerca di entrare in contatto con il rapper. Lo stesso era stato infatti fermato la scorsa estate per intrusione in due proprietà private, una delle quali precedentemente appartenuta a Eminem. Uno dei proprietari ha confermato di aver brevemente parlato con l'intruso all'esterno della sua abitazione, il quale aveva riferito di «essere alla ricerca di suo fratello Marshall*».

Il 26enne è attualmente detenuto nel carcere della Contea di Macomb per violazione di domicilio di primo grado e danneggiamento doloso di un edificio.

*Il nome reale del rapper è Marshall Mathers.