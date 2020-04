Coronavirus, Harry e Meghan in aiuto dei più bisognosi

LOS ANGELES - Una delle coppie più chiacchierata del momento non ha perso tempo, e si è buttata nella mischia dei volontari che cercano di portare un po' di sollievo a chi ne ha più bisogno. Harry e Meghan negli scorsi giorni sono stati avvistati, muniti di mascherina, mentre consegnavano i pasti alle persone più in difficoltà di West Hollywood, Los Angeles, costrette a rimanere in casa. La coppia, sentendo che l'associazione Project Angel Food aveva difficoltà nel reperire ulteriori volontari, ha deciso di aderire all'iniziativa.

Muniti di mascherina (lei) e bandana (lui) sul volto, un cappellino in testa e vestiti casual, i due non sono tuttavia passati totalmente inosservati. Una delle persone visitate dalla coppia, intervistata dal Daily Mail, ha ammesso di non aver subito riconosciuto Harry e Meghan. Solo una volta notato il suv delle guardie del corpo, e aver guardato meglio il «viso familiare» dei due, li ha riconosciuti. Tuttavia, ha spiegato al giornale, non ha fatto capire loro di averli riconosciuti «per non metterli a disagio».