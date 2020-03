Cerno dei Vad Vuc adesso sorride (e brinda): «Sono guarito dal Covid-19»

MENDRISIO - «Non mi piace farmi i selfie, ma oggi ne vale la pena: la battaglia è vinta!», inizia così un inatteso post sul profilo Facebook della voce dei Vad Vuc, Cerno che ha deciso di festeggiare con amici e follower social la fine di un momento decisamente delicato.

«Dopo 25 giorni, di cui 14 abbastanza impegnativi, sono guarito dal Covid-19. Sono stato molto fortunato, me ne rendo conto. Ne avrò ancora per qualche tempo, perché devo recuperare la forma fisica. Finalmente però, non sono più contagioso», scrive il momò che in passato aveva dovuto affrontare diversi problemi di salute.

«Grazie di cuore a chi mi ha curato e a chi mi è stato vicino, anche solo con un pensiero o con un Sms. Siete stati fondamentali. Mando tutto il mio affetto e la forza che posso alle persone ancora malate: tenete duro raga. Dire “salute” oggi assume un significato molto diverso. Un significato molto profondo», conclude. E sul social non si sono sprecati i "cuoricini" e le manifestazioni d'affetto.

E se vi mancano un po', i 'Vuc andate a vedere sulla loro pagina FB i tele-concerti in remoto.