Harry e Meghan hanno lasciato il Canada per Hollywood: «Lì hanno i contatti e il team di manager»

LOS ANGELES - Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno lasciato la loro abitazione in Canada e si sono trasferiti in California, e per la precisione a Hollywood.

L'indiscrezione arriva dal tabloid britannico The Sun che riporta come i due ex-reali abbiano abbandonato la loro abitazione in affitto a Vancouver e preso un volo privato negli Stati Uniti prima della chiusura delle frontiere per l'emergenza pandemia. Attualmente si troverebbero in auto-isolamento a casa loro, sui colli losangelini, con il piccolo Archie.

«Harry e Meghan torneranno più in Canada», conforma una voce anonima al Sun, «avevano già deciso di trasferirsi - lì le cose non funzionavano, per diversi motivi - e non potevano aspettare, con la chiusura dei voli e delle frontiere».

Una scelta, la loro, che pare avere motivazioni anche lavorativi: «Lì hanno una grande rete di supporto e i contatti, hanno un nuovo team di manager, Pr e business manager. E poi Meghan ha un sacco di amici, e sua madre Doria».

Contattata dalla CNN, Buckingham Palace ha risposto con un "no comment".