Meghan sarà la voce narrante di un film sugli elefanti della Disney

LOS ANGELES - Meghan Markle ricomincia da Disney: la duchessa di Sussex dà il via alla nuova vita lontano dalla famiglia reale britannica, scelta assieme al consorte Harry e al piccolo Archie, tornando come largamente annunciato anche al mondo del cinema. Ma non come attrice, bensì come voce narrante d'una prossima produzione del colosso mondiale dell'animazione.

Un'anticipazione del progetto è stata illustrata oggi. La duchessa è chiamata a raccontare la storia di una famiglia di elefanti in viaggio per l'Africa, nell'ambito di un film documentario - intitolato Disneynature's Elephant - che sarà visibile sul canale streaming Disney+ dal 3 aprile.

Parallelamente, Disney ha annunciato l'uscita di un secondo documentario dello stesso tenore, dedicato in questo caso ai delfini e intitolato Dolphin Reef, che sarà invece narrato dalla voce di Natalie Portman.

Nei mesi scorsi era emerso un video nel quale Harry 'promuoveva' le capacità di doppiatrice della moglie, a margine della prima del Re Leone a Londra, chiacchierando con il regista Jon Favreau e con Beyonce e Jay-Z.

I duchi del Sussex - trasferitisi temporaneamente in Canada dopo l'annuncio clamoroso dei mesi scorsi di un parziale distacco dalla Royal Family accolto non senza fibrillazioni in casa Windsor - saranno ufficialmente esentati dagli impegni di rappresentanza dinastica e dal ruolo di membri senior del casato - pur mantenendo il titolo nobiliare e rinunciando solo alla parte di appannaggio direttamente riconducibile all'erario - a partire dal primo aprile, la settimana prossima, in base agli accordi presi infine con la regina. Una scelta che li renderà più indipendenti nella ricerca di fonti di finanziamento e nelle loro attività lavorative, commerciali o di beneficenza.