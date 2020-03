Harry e Meghan partecipano al loro ultimo evento ufficiale

LONDRA - Ultimo evento pubblico ufficiale per il principe Harry e Meghan, che hanno partecipato a una funzione religiosa nell'Abbazia di Westminster in occasione del Giorno del Commonwealth.

Il duca e la duchessa del Sussex hanno presenziato alla celebrazione con la regina Elisabetta II, il principe Carlo e Camilla e il principe William con Kate. Era la prima volta dall'annuncio della "Megxit" che prendevano parte a un evento ufficiale con altri membri della famiglia reale.

A differenza dello scorso anno, Harry e Meghan non hanno preso parte al consueto corteo con la regina, ma sono arrivati alla cattedrale londinese e sono stati subito accompagnati ai loro posti così come il principe William e Kate. A determinare questa modifica del protocollo è stato un cambio di programma dell'ultimo minuto per il quale né Kensington Palace né Buckingham Palace hanno dato spiegazioni, riporta la BBC.

Dal 31 marzo prossimo, Harry e Meghan non saranno più membri attivi della famiglia reale e non riceveranno più fondi pubblici. Il principe Carlo continuerà comunque per il momento a occuparsi privatamente del loro mantenimento e della loro sicurezza. Il loro obiettivo è garantirsi l'indipendenza personale ed economica sviluppando progetti commerciali e seguendo iniziative benefiche. Per il momento vivono con il figlio Archie, di 10 mesi, in Canada.

keystone-sda.ch / STF (NEIL HALL)