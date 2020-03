C'è un nuovo pezzo con Rihanna ma i suoi fan non ne sono contentissimi

LOS ANGELES - Ehi, c'è una nuova canzone con la voce di Rihanna! È una cosa buona, giusto? Sì e no, almeno stando ai fan della cantante barbadiana che - questa volta - si stanno un poco spazientendo. Ma andiamo con ordine.

La star appare nel nuovo singolo del cantante r&b PartyNextDoor che si chiama "Believe It", il brano è diventato rapidamente virale (e siamo sicuri che il fatto che ci sia Rihanna, aiuti). Ciò non toglie, però, che ci sia diversa gente decisamente insoddisfatta e non solo perché le sono stati affidati esclusivamente i cori (da cinque parole: «Best make me belive it»).

Fra i più irritati troviamo proprio degli appassionati(ssimi) della cantante di “Work”, che - fra una collaborazione e l'altra - stanno aspettando il seguito di quel campione d'incassi di nome “Anti”, uscito ormai più di quattro anni fa.

«PartyNextDoor ha Rihanna sul suo disco, mentre Rihanna non ha nemmeno Rihanna sul suo...», si è lamentato scherzosamente un utente di Twitter, «Dopo 4 anni di attesa... questo?», ha ribadito un altro, «quindi abbiamo aspettato per sentire Rihanna dire 5 parole in una collaborazione», protesta un terzo.