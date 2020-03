"I Will Survive" coronavirus: Gloria Gaynor ci insegna a lavarci le mani... cantando

NEW YORK - Iconica interprete di "I Will Survive" ("Sopravvivrò"), chi meglio di Gloria Gaynor potrebbe spiegarci come "sopravvivere" al coronavirus? Così, la cantante americana ha fatto un video condiviso su TikTok e Instagram in cui ha dato dimostrazione di come lavarsi le mani per evitare il contagio. In sottofondo, ovviamente, c'è la sua hit mondiale del 1978.

«Bastano solo 20 secondi per "sopravvivere"!», ha scritto l'artista 70enne commentando il filmato. «State tutti al sicuro e in salute. Lavatevi le mani spesso ogni giorno per 20 secondi o più», ha aggiunto.

Benché la dimostrazione di Gloria Gaynor sia decisamente più entusiasmante, può essere utile a tutti, in questo periodo, riguardarsi anche il video su come la Confederazione ci ricorda di lavarci le mani (più sotto). Qui altre regole di comportamento.