La figlia di Spielberg è finita in carcere

LOS ANGELES - Mikaela Spielberg è stata accusata di violenza domestica. La 23enne, salita alla ribalta nelle scorse settimane dopo l'annuncio di voler intraprendere una carriera nel mondo dell'intrattenimento per adulti, è stata arrestata sabato mattina nella contea di Davidson, in Tennessee.

Radar Online ha dato per primo la notizia. Spielberg è stata portata in un centro di detenzione di Nashville e trattenuta per 12 ore, come da routine nei casi di violenza domestica.

Il fidanzato della giovane, Chuck Pankow, ha raccontato a Fox News che si è trattato di «un malinteso» e che «nessuno è rimasto ferito».