Niente marchio "Sussex Royal" per Harry e Meghan

LONDRA - Harry e Meghan non potranno usare il marchio "Sussex Royal" a scopi commerciali.

Secondo i tabloid britannici, che citano il Daily Mail che ha dato la notizia in esclusiva, la regina Elisabetta avrebbe deciso che il nipote e la consorte non si potranno «vendere come 'reali'», avendo rinunciato allo status di membri senior della Royal Family.

"Sussex Royal" è il nome di una fondazione di beneficenza fondata dalla coppia, che avrebbe però voluto sfruttare il popolare brand (lo stesso del loro sito web e del seguitissimo account Instagram) per la promozione di oggetti di varia natura. Sarebbe stata una cospicua fonte di entrate per loro, che si trovano ad affrontare il modo di guadagnarsi da vivere ora che hanno rinunciato ai compensi a loro dovuti come reali.

In realtà non ci sarebbe niente di definitivo: le discussioni tra la coppia e alti funzionari di palazzo sarebbero ancora in corso.