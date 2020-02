Jameela Jamil rivela: «Sono queer»

LOS ANGELES - L'attrice e modella Jameela Jamil ha rivelato di appartenere a una minoranza sessuale. Lo ha fatto in risposta alle polemiche per la sua partecipazione come giudice in uno show dalle tematiche Lgbt.

Jamil, di passaporto britannico ma di origine indo-pakistana, ha spiegato di identificarsi come “queer” e di non aver mai affrontato l'argomento in precedenza perché «non è facile essere accettati all'interno della comunità dell'Asia meridionale».

Per “queer” s'intende il non volersi riconoscere in un'identità di genere od orientamento sessuale specifici.