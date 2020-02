Sanremo: Fiorello “va lungo”, Piero Pelù lo insulta

SANREMO - Musica, grandi ospiti, bellezze in tutte le salse… ma quanto dura ogni serata del Festival di Sanremo? Troppo secondo molti spettatori, che stanno comunque premiando la 70a edizione con ascolti da record. Tuttavia i tempi lunghi del programma iniziano a diventare un problema… anche per i concorrenti. Ieri sera, ad esempio, Piero Pelù s’è lamentato della lunga attesa che ha preceduto la sua esibizione. L’ex cantante dei Litfiba se l’è presa in particolare con Fiorello, reo di aver dilatato i tempi dello show con i suoi interventi.

Ospite a “L’Altro Festival”, Pelù s’è detto insoddisfatto della sua performance canora, dando la colpa proprio a Fiorello con termini piuttosto coloriti. «Ho aspettato 40 minuti per colpa di quel caz***», ha dichiarato il rocker durante il programma condotto da Nicola Savino. Pelù non ha fatto nomi, ma il riferimento a Fiorello, che l’ha preceduto sul palco, è apparso piuttosto chiaro. Pelù ha anche svelato come ha ingannato il tempo: «Mi sono fatto due rum e pera, ho fatto stretching e poi ero pronto per entrare», ha spiegato il cantante, che non è stato l’unico a lamentarsi delle libertà di Fiorello rispetto alla scaletta.

Sul palco dell’Ariston, Tiziano Ferro ha invitato Amadeus a lanciare l’hashtag #FiorelloStatteZitto: solo una battuta, quella della popstar di Latina, che comunque rivela un certo fastidio coltivato da qualche cantante verso lo showman siciliano. Che, inoltre, non è salito sul palco per i saluti finali: che dietro quinte qualcun altro si sia lamentato con Fiorello?