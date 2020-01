Niente Matrix 4 per l'agente Smith

LOS ANGELES - Il perfido agente Smith non sarà presente nel quarto capitolo della saga di Matrix e non si tratta di uno spoiler. L’attore Hugo Weaving, che ha prestato il proprio volto allo storico antagonista di Neo nella trilogia originale, non parteciperà alle riprese a causa di impegni concomitanti.

A confermarlo è stato l’attore stesso in un’intervista rilasciata a Time Out. E la decisione non è stata indolore. «È una sfortuna. Avevo già una proposta e poi è arrivata quella per Matrix, quindi sapevo che il film si sarebbe fatto ma in quel momento non conoscevo ancora le date», ha spiegato Weaving, che inizialmente pensava di potersi dedicare ad entrambi i progetti.

«Ci sono volute otto settimane per pianificare delle date che potessero funzionare», ha raccontato l’attore. «Ero in contatto con Lana Wachowski, ma alla fine ha deciso che le date in questione non avrebbero funzionato» e ha «cambiato idea».

Il quarto capitolo della saga di “The Matrix” uscirà nelle sale cinematografiche il 21 maggio 2021 in quello che è già stato ribattezzato il “Keanu Reeves Day”. Quello stesso giorno approderà infatti nei cinema anche “John Wick 4”.