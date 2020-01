Anche William e Kate tornano al lavoro

LONDRA - I membri della Famiglia reale britannica sembrano aver messo alle spalle le tensioni dei giorni scorsi legate alla Megxit, ovvero la decisione di Harry e Meghan di rinunciare allo status di "reali senior".

Meghan Markle è tornata a mostrarsi in un centro femminile a Vancouver, in Canada. William e Kate, invece, si sono recati a Bradford, dove hanno visitato una serie di progetti e associazioni locali. Una visita come tante altre, per i duchi di Cambridge, ma che assume un significato speciale dopo la tempesta mediatica che si è scatenata sulla monarchia.

A giudicare dai sorrisi elargiti dal principe e dalla consorte, tutto sembra essere tornato agli standard consueti.

