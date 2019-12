Michelle Williams presto sposa e di nuovo mamma?

LOS ANGELES - I fan di Michelle Williams sono in fermento. Secondo People l’attrice sarebbe in procinto di sposarsi con il compagno, il regista Thomas Kail. Non solo, i due - conosciutisi sul set della serie tv «Fosse/Verdon» - sarebbero anche in attesa del loro primo figlio.

Conferme ufficiali non sono arrivate. Le voci si sono rincorse dopo che la 39enne è stata avvistata in un negozio di vestiti per bambini con un pancino sospetto a Kensington. La coppia è a Londra per le riprese del secondo capitolo di «Venom».

L’attrice ha già una bambina di 14 anni, avuta con l’ex fidanzato Heath Ledger, deceduto nel 2008. A dieci anni dalla sua scomparsa, parlando della morte dell’ex compagno la Williams aveva spiegato a Vanity Fair di essere pronta a innamorarsi di nuovo: «Non ho mai rinunciato all’amore».

Per quanto riguarda le nozze, l'attrice aveva sposato nel 2018 il musicista Phil Elverum, ma il matrimonio naufragò sei mesi dopo. «Non voglio accontentarmi di qualcosa che sembra una prigione - aveva concluso Michelle - perché quando è amore, lo senti».

Keystone