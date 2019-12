Nicole Kidman e le amicizie

LOS ANGELES - Nicole Kidman ha detto di fare molto affidamento nel supporto che le possono dare le sue amiche quando attraversa momenti difficili della sua vita. L'attrice ha rivelato di avere molto a cuore le amicizie femminili che ha instaurato nel corso del tempo e ha ammesso di essere molto riconoscente a chi in tutti questi anni le è sempre stata accanto e le ha dato sostegno.

La 52enne durante un'intervista rilasciata alla rivista "People" ha dichiarato: «Mia sorella è la mia migliore amica, e ho anche un caro amico che conosco da quando avevo solo quattro anni, era il mio vicino di casa».

«Quando ho attraversato alcuni momenti bui in questi anni ho sempre avuto amiche pronte a salire sul primo treno o aereo per venire da me e aiutarmi. Ecco cosa fanno i veri amici. È una cosa davvero bellissima avere queste amicizie che durano da anni e anni. Nonostante la lontananza loro sono sempre pronte a correre da me se ne ho bisogno», ha infine aggiunto.