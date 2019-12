«Ho rifiutato quel film, e adesso ogni volta che lo vedo mi sento un idiota»

LOS ANGELES - Un viaggio fra i ricordi e fra gli aneddoti di una vita incredibile, l'intervista di Jimmy Fallon a Eddie Murphy ritornato recentemente alla ribalta con il (gran bel) film per Netflix "Dolemite".

Si è parlato di Prince, che abitava a poche case di distanza dall'attore e comico, ma anche un paio di pellicole parecchio famose degli anni '80 alla quale non è riuscito a partecipare.

Del cantante di "Purple Rain", una notevole quantità di avventure surreali: «Una sera, erano le 2-3 di notte e mi fa: "Ma perche non andiamo a pattinare?". E allora siamo andati alla pista di pattinaggio, convinto il tizio a farci entrare e lui aveva questi pattini con le ruote che si illuminavano... Tipo le scarpe dei bambini, ma quelli erano dei pattini!»

Ha poi svelato che in "Ghostbusters" avrebbe potuto esserci pure lui: «Non ce l'ho fatta, stavo girando "Beverly Hills Cop" e semplicemente le tempistiche non potevano coincidere», conferma Murphy, «sia chiaro però, non l'ho rifiutato».

«L'unico film che ho deciso volutamente di non fare ed è diventato una hit è "Chi ha incastrato Roger Rabbit?"», ha continuato, «dovevo fare la parte che poi hanno dato a quel tizio, Bob Hoskins, quando mi hanno spiegato che tipo di film doveva essere io gli ho detto: "Persone in carne e ossa e cartoni animati? A me pare una str***ata! Adesso ogni volta che lo vedo mi sento davvero un'idiota».