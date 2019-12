«Se non fosse per mio fratello, io forse non sarei viva»

LOS ANGELES - Sono un duo affiatato nella musica come nella vita, Billie Eilish e suo fratello Finneas O'Connel.

Tanto che, stando proprio a Billie se lui non ci fosse stato per lei sarebbe potuta finire diversamente, forse anche male: «Gli devo tutto, è il mio migliore amico da sempre. Ha 4 anni in più di me e abbiamo iniziato a suonare assieme quando avevamo 13 e 17 anni», ha spiegato questo sabato Eilish alla platea del brunch di Variety alla Soho House di Hollwood.

Lui produce tutto quello che faccio. Se sono diventata qualcuno nella vita lo devo a lui, e forse gli devo anche il fatto di esserci, in questa vita», ha continuato la cantante, «quando stavamo scrivendo “WHEN DO WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?" ci hanno detto: "Quel disco non ha nemmeno una hit". Non so se doveva essere tipo un consiglio costruttivo o cosa ma, alla fine, quello scemo si è sbagliato!».

Finneas ha poi preso la parola: «Ci sono un sacco di ca**ate in giro riguardo al fatto che non sarei "solo" il fratello di Billie ma qualcosa di più...», ha voluto sfogarso O'Connel, «in realtà essere suo fratello è tutto quello che voglio, le voglio un bene dell'anima».