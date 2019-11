Scorsese e "Black Panther": «Se l'ha visto, non l'ha capito»

LOS ANGELES - Martin Scorsese ha ribadito a più riprese che i film di supereroi della Marvel «non sono cinema», dal suo punto di vista, ma una forma d'intrattenimento più simile a un «luna park». Certo, il grande regista parla di cinema come forma d'arte e non come mezzo per divertire le masse, ma le sue frasi stanno facendo discutere a Hollywood (e non solo) da quasi due mesi.

In un editoriale della scorsa settimana Scorsese ha difeso la sua posizione, sostenendo che i film Marvel mancano di alcuni elementi cruciali, come la rivelazione e il mistero. A questo punto è intervenuto nella querelle il protagonista di "Black Panther", Chadwick Boseman: «Il mistero di cui parla Scorsese è in "Black Panther". Se l'ha visto, non l'ha capito. Non ha colto questa sensazione di insicurezza, c'era questa percezione di non sapere cosa sarebbe successo che le persone afroamericane hanno provato perché non abbiamo mai avuto un supereroe di questo genere prima» ha dichiarato l'attore ai microfoni di BBC 5 Live.

Boseman si chiede come mai Scorsese non abbia colto i messaggi profondi lanciati dal film: «È culturale. Forse è generazionale». L'attore è fiero del risultato finale del film, che ha riscosso un grande successo di pubblico e anche di critica: «Sono convinto di ciò che abbiamo fatto, quindi le sue affermazioni non mi disturbano proprio» ha concluso.