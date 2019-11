A Celine Dion manca il marito ma è aperta a un nuovo amore 

LOS ANGELES - Celine Dion ha raccontato che sente molto la mancanza del marito René Angélil, scomparso prematuramente nel 2016.

La cantante non si è mai ripresa del tutto dal grave lutto e ha rivelato di pensare a René ogni giorno. Quando le è stato chiesto cosa le manchi di più di suo marito durante un'intervista rilasciata al programma della CBS "This Morning", la pop star ha risposto: «Il suo odore. Sentire il suo calore, il suo modo di farmi ridere. Non ho nessuno con cui parlare prima di addormentarmi».

Nonostante la 51enne stia ancora elaborando la perdita del marito, ha fatto sapere di non escludere la possibilità di aver un futuro un'altra relazione sentimentale. Ha spiegato: «René sarà sempre con me, non provo più dolore. Lascio andare il dolore. Magari mi innamorerò di nuovo un giorno. Sono un libro aperto... sono pronta? No. Accadrà? Non lo so. Ma non sto male, non sono stressata. Mi sto godendo la vita molto più adesso rispetto a prima».

Celine, che a tre figli, René Charles, 18 anni, e i gemelli Nelson ed Eddy, 9, ha promesso che i suoi fan saranno i primi a sapere di un suo ipotetico nuovo amore qualora dovesse trovarlo. «Sono innamorata della vita, dei miei figli e del mio lavoro. Amo quello che faccio più di prima. Se dovessi trovare la persona giusta ve lo farei sapere subito», ha concluso.