“Parasite” è un capolavoro di cui possiamo dirvi pochissimo

LUGANO - Capita raramente di trovare in coda a un invito di un'anteprima stampa una lettera aperta del regista al giornalista implorandolo, e non è un'esagerazione, di non fare spoiler sulla trama.

È il caso di Bong Joon-oh, che per il suo “Parasite”, ci ha chiesto esplicitamente di non svelare quello che succede nel suo film a partire da un punto x. E, quel punto x, beh, è praticamente a poco più di 10 minuti dall’inizio.

Una cosa, questa, che non ci rende il lavoro proprio facilissimo. Ma se a goderne è lo spettatore, e il lettore, in fin dei conti ben venga. Osannata (e premiata) a Cannes l'opera del regista sudcoreano – che per molti il miglior film di questo 2019 – di sorprese ne ha davvero parecchie.

Protagonista della pellicola, una famiglia di scrocconi dei bassifondi di Seul. I Kim, vivono in un seminterrato, si arrangiano con qualche lavoretto e una truffa qua e là. Mamma e papà sono disoccupati da anni mentre i figli – seppur svegli e di talento – non hanno nessuna prospettiva di vita.

La svolta nelle loro vite arriva quando un amico di famiglia di buona estrazione offre un lavoro al giovane Kim Ki-woo come insegnante privato d’inglese della primogenita dell’abbiente famiglia Park.

Quella che seguirà sarà un'ardita (quanto silenziosa e metaforica) lotta di classe fra poveri e ricchi, sottosuolo e superficie, diretta e orchestrata in maniera davvero impeccabile.

Thriller-commedia ritmatissimo, divertente ma anche grottesco e straziante “Parasite” è certamente un film d'autore e sì, pure coreano.

Ma voi non lasciatevi spaventare e non perdetevelo, perché è davvero una meraviglia. E sì, quest'anno gira ben poco di meglio.

Filmcoopi